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Игрок «Нефтчи» Алиев: «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов»

17 Ноября 2023 • 15:56 Комментировать
Нефтчи
...
Зенит
18.11 20:00

Полузащитник «Нефтчи» Азер Алиев высказался о предстоящем товарищеском матче против действующего чемпиона России «Зенита».

«Хорошие ожидания — всегда приятно играть с сильным соперником. А «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов. Надеюсь, придёт как можно больше болельщиков и игра им понравится», — цитирует Алиева «Матч ТВ».

Напомним, ранее Алиев выступал в России, где защищал цвета «Уфы» и «Тамбова».

Матч «Нефтчи» — «Зенит» состоится завтра, 18 ноября. Игра пройдёт в Баку и начнётся она в 20:00 по московскому времени.

После 15 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка.

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