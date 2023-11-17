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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин подшутил над «Зенитом»

17 Ноября 2023 • 15:49 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Известный журналист Василий Уткин подшутил над чемпионом России последних лет – над питерским «Зенитом».

«Где в РПЛ можно встретить самый живой, самый чистый русский язык? На скамейке запасных «Зенита», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

После первого круга «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 25 ноября, - против «Сочи» на своём поле. Игра стартует в 15:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Василий Уткин

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