Уткин подшутил над «Зенитом»

Известный журналист Василий Уткин подшутил над чемпионом России последних лет – над питерским «Зенитом».

«Где в РПЛ можно встретить самый живой, самый чистый русский язык? На скамейке запасных «Зенита», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

После первого круга «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 25 ноября, - против «Сочи» на своём поле. Игра стартует в 15:15 по московскому времени.