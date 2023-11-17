Московский «Локомотив» планирует продлить контракты с полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.

Как сообщает «РБ Спорт», руководитель столичного клуба Юрий Нагорных приказал спортивному департаменту готовить предложения о новых соглашениях, и в ближайшее время стороны могут вступить в переговоры.

Напомним, что у обоих футболистов контракты рассчитаны до конца нынешнего сезона.

После первого круга Российской премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка и уступая «Динамо», которое идёт на третьей позиции, всего один балл.