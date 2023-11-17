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Тормена: «Сафонов и Сперцян уже сейчас готовы играть в европейском топ-клубе»

17 Ноября 2023 • 15:27 Комментировать

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о перспективах Матвея Сафонова и Эдуарда Сперцяна. 

Бразилец не сомневается в том, что его одноклубники уже готовы играть в европейском топ-клубе. 

«Я вижу изнутри, какой уровень футбола они показывают. Думаю, их переход в Европу — всего лишь вопрос времени», - приводит слова Тормены Sport24

Ранее СМИ сообщали, что Сперцян входит в шорт-лист туринского «Ювентуса». 

Напомним, что после первого круга Российской премьер-лиги подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице, опережая питерский «Зенит» на два балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов Эдуард Сперцян Витор Тормена ещё теги
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