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Вахания — о самом популярном клубе: «Жил в Санкт-Петербурге, поэтому для меня популярнее «Зенит»

17 Ноября 2023 • 15:22 Комментировать
Ростов
...
Пари НН
26.11 19:00

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о том, какой клуб в России является самым популярным.

Напомним, Вахания является воспитанником «Зенита», за который он выступал до лета нынешнего года. Защитник назвал петербургский клуб самым популярным.  

«Жил в Питере, поэтому для меня популярнее «Зенит». А как думают в Москве — без понятия», — цитирует Ваханию «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний Вахания провёл за «Ростов» 15 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. После 15 туров РПЛ южане расположились на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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Зенит Ростов Илья Вахания ещё теги

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