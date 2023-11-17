Вахания — о самом популярном клубе: «Жил в Санкт-Петербурге, поэтому для меня популярнее «Зенит»

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о том, какой клуб в России является самым популярным.

Напомним, Вахания является воспитанником «Зенита», за который он выступал до лета нынешнего года. Защитник назвал петербургский клуб самым популярным.

«Жил в Питере, поэтому для меня популярнее «Зенит». А как думают в Москве — без понятия», — цитирует Ваханию «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний Вахания провёл за «Ростов» 15 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. После 15 туров РПЛ южане расположились на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.