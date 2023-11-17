Бывший ассистент главного тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли Марко Донадель в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об информации, что в услугах нападающего столичного клуба Александра Соболева в летнее трансферное окно был заинтересован клуб из чемпионата Италии, однако по итогу отказался от форварда из-за проблем с игровой дисциплиной.

«Нет, про интерес из Серии А к Соболеву я не слышал и за справкой о нем ко мне никто не обращался, пользуясь случаем, передаю ему большой привет и желаю всего наилучшего», - заявил нынешний ассистент Ваноли, который работает в «Венеции».