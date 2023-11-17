​Черчесов рассказал, о чём жалеет – он вспомнил чемпионат мира - 2018

Известный тренер Станислав Черчесов рассказал, о чём он жалеет. Экс-рулевой национальной сборной России вспомнил о поражении в четвертьфинале чемпионата мира, а также о неудачах в еврокубковых полуфиналах со «Спартаком».

«Жалею, что не попал в полуфинал чемпионата мира. В обоих полуфиналах мы уступили со «Спартаком» в еврокубках. А так что жалеть – сделано и сделано», - слова Черчесова приводит Metaratings.

Напомним, что в 2018 году в четвертьфинале домашнего чемпионата мира сборная России проиграла Хорватии по пенальти после ничьей со счётом 2:2. Хорваты в итоге прошли в финал, где в «Лужниках» уступили сборной Франции.

В настоящий момент Станислав Черчесов не имеет тренерской работы.