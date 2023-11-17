Игрок «Акрона» Килин назвал главное качество Салтыкова

Игрок «Акрона» Антон Килин поделился мнением о полузащитнике «Крыльев Советов» Никите Салтыкове, вместе с которым он ранее выступал за команду из Тольятти.

Килин назвал 19-летнего Салтыкова талантливым футболистом, который сможет многого достичь, если будет продолжать работать так же, как и сейчас.

«Он неглупый парнишка, очень много желания и работы над собой. Он по-хорошему наглый. Это, мне кажется, его главное качество.

У Никиты отличные данные. Прежде всего, бег, борьба. Отмечу ещё дриблинг и выбор позиции», — приводит слова Килина Metaratings.

В текущем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.