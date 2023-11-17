Зиньковский высказался о результатах «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о результатах столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что «красно-белые» проводят нестабильный сезон.

«Давление на игроков, конечно, тоже есть, но мы что можем, то и делаем», - заявил Зиньковский на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Подопечные Гильермо Абаскаля после первого круга РПЛ занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка. В ближайшем матче, который состоится 25 ноября, «красно-белые» на выезде сыграют против калининградской «Балтики». Начало - в 19:45 по московскому времени.