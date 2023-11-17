Зиньковский — о Соболеве: «Во-первых, он дельфин, а во-вторых, он рыбак»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о конфликте между главным тренером столичного клуба Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

Игрок отметил, что не понимает, что происходит между специалистом и форвардом, но сейчас испанец ставит такой состав.

«Хожу ли я на все завтраки? Да. На командные мероприятия все ходят. Рыбалка? Он был. Во-первых, он дельфин, а во-вторых, он рыбак», - заявил Зиньковский на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Ранее СМИ сообщали, что Соболев был отстранён на несколько от тренировок с основной командой из-за нарушения дисциплины.