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Акинфеев назвал самых неудобных форвардов в своей карьере

17 Ноября 2023 • 14:38 Комментировать

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого считает самыми неудобными форвардами в своей карьере.

Вратарь отметил, что в России его раздражал Александр Кержаков, который выступал за «Зенит» и московское «Динамо», ведь он практически в каждой игре забивал «армейцам».

«В Европе неуодобный — Серхио Агуэро, писали, что он мне больше всех забил, а Лукаку в каждом матче мне забивал, когда Витя Васин в обороне играл», - заявил Акинфеев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что Акинфееву сейчас 37 лет и он проводит 20-й сезон в своей профессиональной карьере. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Александр Кержаков Серхио Агуэро Ромелу Лукаку ещё теги
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