Акинфеев назвал самых неудобных форвардов в своей карьере

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого считает самыми неудобными форвардами в своей карьере.

Вратарь отметил, что в России его раздражал Александр Кержаков, который выступал за «Зенит» и московское «Динамо», ведь он практически в каждой игре забивал «армейцам».

«В Европе неуодобный — Серхио Агуэро, писали, что он мне больше всех забил, а Лукаку в каждом матче мне забивал, когда Витя Васин в обороне играл», - заявил Акинфеев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что Акинфееву сейчас 37 лет и он проводит 20-й сезон в своей профессиональной карьере.