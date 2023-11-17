​Мануэл Фернандеш объяснил, почему не выступит в ретро-матче

Экс-хавбек «Локомотива» Мануэл Фернандеш не будет участвовать в ретро-матче против ЦСКА. Португалец дал комментарий на этот счёт.

«К сожалению, я не смогу принять участие в матче легенд. В даты проведения игры у меня уже намечены другие обязательства», - цитирует Фернандеша «Спорт-Экспресс».

Ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА пройдёт в ближайшее воскресенье, 19 ноября. Игра будет приурочена к годовщине «золотого матча» между этими командами. В 2002 году в битве за титул чемпиона России «Локомотив» обыграл ЦСКА с минимальным счётом 1:0.

Добавим, что «Локомотив» после первого круга занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.