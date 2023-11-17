Чумич: «Было предложение от «Партизана», но я выбрал «Рубин»

Хавбек «Рубина» Никола Чумич высказался о трансфере в российский клуб. Сербский полузащитник заявил, что помимо Казани у него были другие варианты продолжения карьеры.

«У меня было предложение от «Партизана», но я предпочел перейти в «Рубин». Надеюсь, что проведу здесь еще много лет», - передает слова полузащитника «Татар-Информ».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний сербский игрок провел восемь поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

По итогам первого круга чемпионата страны «Рубин» набрал 22 очка и находится на восьмой строчке в турнирной таблице.