Семак — о возможном переходе РФС в Азию: Думаю, что в ближайшем будущем увидим много изменений в спорте

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Специалист думает, что в ближайшем будущем будет много изменений в спорте и не только.

«Вот в субботу будем играть в Азербайджане до этого в Иране, Турции, Казахстане побывали. Может быть, бразильские клубы приедут. Рад, что у нас есть возможность организации турниров и товарищеских матчей», - приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Напомним, что весь российский футбол временно отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.