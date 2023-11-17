Семак ответил, согласится ли работать в медийной команде

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, примет ли он предложение поработать в медийном клубе.

«Думаю, нет. Не подхожу на эту роль. Я больше человек, который переживает эмоции в себе. А зрители любят их видеть. Думаю, не подойду», - рассказал специалист в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Напомним, что под руководством Семака «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. После 15 проведенных туров «сине-бело-голубые» набрали 30 очков и занимают второе место, отставая от «Краснодара» на два балла.