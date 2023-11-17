Агент Йовича отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к нападающему «Милана»

Фали Рамадани, агент нападающего «Милана» Луки Йовича, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива».

«Это просто слухи, не обращайте внимания», — заявил агент футболиста.

Ранее информацию о возможном переходе сербского футболиста в «Локомотив» также опровергли в «Милане».

В нынешнем сезоне 25-летний Йович провёл за «россонери» семь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 8 миллионов евро.

Напомним, что летом 2019 года Йович перешёл в мадридский «Реал» из «Айнтрахта» за 63 миллиона евро. Однако серб не смог закрепиться в составе «сливочных», проведя за эту команду 51 матч, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.