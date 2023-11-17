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Роналду будет играть в Лиге чемпионов УЕФА, Моуринью вернётся в «Реал», а Фергюсон окажется в «Манчестер Юнайтед» – в главных слухах недели рубрика

17 Ноября 2023 • 13:59 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, как Криштиану Роналду может вернуться в Лигу чемпионов УЕФА, когда Жозе Моуринью может снова возглавить «Реал», и какую работу в «Манчестер Юнайтед» может получить Алекс Фергюсон. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду будет играть в Лиге чемпионов УЕФА

Со следующего сезона формат Лиги чемпионов будет совсем другим. Вместо групповой стадии будет общая лига, где команды будут проводить матчи по швейцарской системе. По слухам, в УЕФА обсуждают и другие экспериментальные шаги. Так, приглашение в Лигу чемпионов может получить «Аль-Наср», за который уже почти год выступает Криштиану Роналду. В УЕФА якобы руководствуются тем, что саудовский клуб после приезда звёздного португальца вошёл в число самых популярных в мире. Позже сообщалось, что приглашение могут отправить и клубу «Интер Майами», но это уже скорее чья-то выдумка. 

Трансфер Мбаппе в «Реал» может сорваться

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой в мире футбольных слухов. Есть информация, что в «ПСЖ» у звёздного форварда не всё так гладко – некоторые одноклубники имеют к нему претензии, считая, что на поле Мбаппе играет исключительно на себя, а не во благо команды.

Трансфер Мбаппе в «Реал» по-прежнему вероятен, хотя на неделе в прессу появились сообщения о том, что переезд француза в Мадрид может сорваться. Причина – высокие финансовые аппетиты Килиана на фоне далеко не самого лучшего финансового положения клуба. К тому же в «Реале» якобы до сих пор обижены на игрока за ситуацию 2022 года, когда Мбаппе мог перейти свободным агентом, но предпочёл продлить контракт с «ПСЖ». Теперь «сливочные» хотят, чтобы первый шаг делал именно Килиан.

В то же время проскакивали слухи о том, что ещё два топ-клуба проявляют реальный интерес к Мбаппе – английский «Ливерпуль» и немецкая «Бавария».

Моуринью вернётся в «Реал»

Поговаривают, что Карло Анчелотти по завершению сезона покинет «Реал» и возьмётся за работу со сборной Бразилии. В мадридском клубе уже сейчас думают о том, кем заменить итальянца. Очевидный кандидат – Хаби Алонсо. Но молодой специалист показывает себя в «Байере» так хорошо, что леверкузенцы могут не захотеть отпускать его уже ближайшим летом. Да и сам Алонсо может посчитать, что ему ещё рано принимать «Реал». Учитывая ситуацию, если верить слухам, Флорентино Перес может вернуть в клуб Жозе Моуринью. У португальца в июне как раз истекает контракт с «Ромой».

Дзюба и Пиняев подрались?

Если говорить о российском футболе, то на неделе обсуждаемой стала информация о конфликте между Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым в раздевалке «Локомотива». Клуб поспешил опровергнуть эту информацию, хотя, как известно, дыма без огня не бывает. Возможно, между футболистами действительно случилась перепалка. Хотя драку, о которой писали в самом начале, представить сложно – Дзюба и Пиняев всё-таки находятся в разных весовых и антропометрических категориях.

Алекс Фергюсон окажется в «Манчестер Юнайтед»

В ближайшее время сэр Джим Рэтклифф должен выкупить долю в «Манчестер Юнайтед». После этого в клубе ожидается серьёзная перестройка. В Англии пишут о том, что непосредственное участие в этом процессе будет принимать легендарный сэр Алекс Фергюсон. Рэтклифф якобы планирует обратиться к Фергюсону за помощью в решении многих вопросов, в том числе в вопросе возможной смены футбольного директора. В общем, сэр Алекс может взяться за «Манчестер Юнайтед», получив работу консультанта.

Слухи собирал Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
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