Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» сообщили, когда сборники вернутся в команду

17 Ноября 2023 • 13:57 Комментировать

Глава пресс-служба московского «Спартака» Дмитрий Зеленов поведал о том, когда в расположение команды вернутся футболисты, вызванные в национальные сборные.

«Все сборники к 21-22 ноября вернутся в расположение команды», - передает слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что из московского клуба в национальные команды были вызваны Александр Соболев, Даниил Пруцев, Даниил Хлусевич, Тео Бонгонда и Кристофер Мартинс.

По итогам первого круга чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля набрали 24 балла и занимают шестое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате «красно-белые» сыграют против калининградской «Балтики».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Зеленов
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
15:08 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Акрона» Килин назвал главное качество Салтыкова
15:06 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский высказался о результатах «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ
14:58 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — о Соболеве: «Во-первых, он дельфин, а во-вторых, он рыбак»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер Сперцяна: «Вижу, как он растёт как футболист, набирает уверенности»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев назвал самых неудобных форвардов в своей карьере
14:33 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Динамо» Личка: «Мы имеем двух равноценных вратарей»
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Мануэл Фернандеш объяснил, почему не выступит в ретро-матче
14:13 · Россия. Премьер-лига
Чумич: «Было предложение от «Партизана», но я выбрал «Рубин»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ
14:10 · Россия. Премьер-лига
Семак — о возможном переходе РФС в Азию: Думаю, что в ближайшем будущем увидим много изменений в спорте
14:03 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил, согласится ли работать в медийной команде
14:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Йовича отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к нападающему «Милана» эксклюзив
13:57 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» сообщили, когда сборники вернутся в команду
13:48 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотив» с сегодняшним составом может обойтись и без Йовича»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Семак: «В ближайшем будущем увидим много изменений»
Все новости
Рекомендуем