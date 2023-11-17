В «Спартаке» сообщили, когда сборники вернутся в команду

Глава пресс-служба московского «Спартака» Дмитрий Зеленов поведал о том, когда в расположение команды вернутся футболисты, вызванные в национальные сборные.

«Все сборники к 21-22 ноября вернутся в расположение команды», - передает слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что из московского клуба в национальные команды были вызваны Александр Соболев, Даниил Пруцев, Даниил Хлусевич, Тео Бонгонда и Кристофер Мартинс.

По итогам первого круга чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля набрали 24 балла и занимают шестое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате «красно-белые» сыграют против калининградской «Балтики».