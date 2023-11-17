Сенников: «Локомотив» с сегодняшним составом может обойтись и без Йовича»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию об интересе московского клуба к нападающему «Милана» Луке Йовичу.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» запросил сведения о 25-летнем Йовиче, однако позже «Милан» опроверг эту информацию.

По мнению эксперта, переход Йовича в российский клуб возможен, однако «Локомотив» способен решить свои задачи и без сербского форварда.

«Локомотив» с сегодняшним составом может обойтись и без Йовича, тем более, если за него будут просить какие-то большие деньги. Главное, чтобы у него была мотивация, а не чтобы он приехал доигрывать на старом багаже», — цитирует Сенникова Legalbet.

В текущем сезоне Йович провёл за «Милан» семь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Ранее нападающий также выступал за «Фиорентину», «Айнтрахт» и мадридский «Реал», в составе которого успел стать чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.