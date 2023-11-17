Семак: «В ближайшем будущем увидим много изменений»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями относительно будущего российского футбола.

«В ближайшем будущем увидим много изменений. В субботу будем играть в Азербайджане. Может быть, бразильские клубы приедут. Рад, что у нас есть возможность организации турниров и товарищеских матчей», - рассказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

После первого круга Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла. Топ-3 замыкает «Динамо».