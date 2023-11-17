Гарре признан лучшим в «Крыльях Советов» в октябре

Аргентинский легионер самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре – лучший игрок клуба в минувшем октябре. Об этом объявили в клубной пресс-службе.

Определяли лучшего в своём клубе сами болельщики. Гарре набрал большее количество голосов, опередив игрока со второго места – защитника в том числе и сборной России Юрия Горшкова.

В октябре Гарре помог «Крыльям» двумя голами – единожды забил «Спартаку» в домашнем разгромном матче (4:0) и ещё один раз – «Оренбургу» (1:1).

Напомним, что выступает Гарре за «Крылья» с зимы 2023 года. А всего у 23-летнего левого вингера в текущем сезоне шесть голов и два ассиста за свой клуб в 17 официальных играх.