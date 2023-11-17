Семак: Я продолжаю общаться с Малкомом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, продолжает ли он общаться с бывшим форвард питерского клуба Малкомом, который сейчас выступает в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии.

«Конечно! Замечательно играет, команда хорошо выступает. Он с удовольствием вернулся бы в Петербург, если бы была такая возможность», - приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 26-летний футболист перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно за 60 миллионов евро.

Малком сыграл за свой новый клуб 19 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.