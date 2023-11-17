Чумич: «Какие у «Рубина» планы? Закончить чемпионат в первой пятёрке»

Нападающий «Рубина» Никола Чумич рассказал о целях своей команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Какие у «Рубина» планы в этом сезоне? Закончить чемпионат в первой пятёрке», — приводит слова Чумича «Татар-информ».

Также 24-летний футболист признался, что в чемпионате России выступать сложнее, чем в сербской лиге, так как в РПЛ выше уровень и темп игры.

Напомним, Чумич перешёл в «Рубин» в сентябре нынешнего года из клуба «Войводина». В составе казанской команды вингер успел провести 11 матчей, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

После 15 туров чемпионата России «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 22 набранных очка.