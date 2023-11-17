Карраскаль — о своей бурной реакции на замену в матче ЦСКА — «Спартак»: «Это совершенно нормально»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал о своей бурной реакции на замену в матче между ЦСКА и «Спартаком» в прошлом сезоне в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

Колумбиец отметил, что это были эмоции, ведь в таких играх они бьют через край.

«Это совершенно нормально. Не знаю, как бы я отреагировал на замену сейчас. Всё зависит от матча», - приводит слова Карраскаля «Чемпионат».

Напомним, что 25-летний футболист перешёл из ЦСКА в «Динамо» в летнее трансферное окно за 3,5 миллиона евро.

За 11 игр в составе «бело-голубых» во всех турнирах отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.