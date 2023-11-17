Семак поделился мыслями о матче с «Динамо» в Кубке России

В рамках ¼ финала Пути РПЛ Кубка России петербургскому «Зениту» будет противостоять московское «Динамо». Об этом матче поделился мнением о главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Это прежде всего игра с хорошим соперником за выход в следующий этап турнира. Ничего личного? Абсолютно», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что кубковый матч «Динамо» и «Зенита» состоится 29 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

После 15 туров чемпионата России питерцы занимают второе место в турнирной таблице, а «бело-голубые» располагаются на третьей позиции.