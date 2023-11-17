Карраскаль: У меня были предложения из Англии, Италии, Бразилии

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, почему принял решение перейти в столичный клуб.

Колумбиец отметил, что у него в минувшее летнее трансферное окно были предложения из Англии, Италии и Бразилии, а из России - только «Динамо».

«Я поговорил с Фаби (прим. - Бальбуэна), тренерами и принял его. Это было моё решение. Уверен, что я не ошибся», - приводит слова Карраскаля «Чемпионат».

Напомним, что 25-летний футболист перешёл из ЦСКА в «Динамо» за 3,5 миллиона евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.