Форвард «Краснодара» Кокшаров: Очень хочу сыграть в Лиге чемпионов, услышать гимн

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров высказался о возможном переходе в европейский клуб.

Форвард отметил, что его хотелось бы сыграть в Лиге чемпионов, но ему хотелось бы осуществить это в составе «быков».

«Сейчас не думаю о возможном переезде в Европу, сконцентрирован на «Краснодаре». Я только в самом начале пути, мне еще надо сформироваться, а дальше уже принимать решения», - приводит слова Кокшарова «РИА Новости».

Напомним, что в текущем сезоне Кокшаров за основную команду «Краснодара» провел шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.