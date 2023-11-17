РПЛ внесла изменения в расписание 17-го тура

РПЛ внесла правки в расписание матчей 17-го тура после обращения основного вещателя.

Для упрощения логистики передвижных телевизионных станций было изменено время начала поединков «Факел» - «Балтика» и «Пари НН» - «Урал», которые запланированы на субботу, 2 декабря. Встреча в Воронеже начнется в 14:00 (вместо 19.30), а в Нижнем Новгороде - в 19:30 (вместо 14:00).

Напомним, что в чемпионате России команды завершили первый круг. После 15 сыгранных туров первое место занимает «Краснодар». На второй позиции расположился петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московское «Динамо».