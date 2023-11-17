Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Краснодара» Кокшаров рассказал о своих задачах на этот сезон

17 Ноября 2023 • 12:59 Комментировать

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров рассказал о своих целях в нынешнем сезоне.

Форвард отметил, что он хочет с каждым матчем становиться лучше и лучше.

«Есть куда расти плюс еще много вещей, над которыми нужно работать. Хочется стать хорошим футболистом», - приводит слова Кокшарова «РИА Новости».

В текущем сезоне 18-летний воспитанник академии «Краснодар» принял участие в шести во всех турнирах, в основном выходя на замены, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Контракт Кокшарова с «быками» рассчитан до лета 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Кокшаров
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
14:38 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев назвал самых неудобных форвардов в своей карьере
14:33 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Динамо» Личка: «Мы имеем двух равноценных вратарей»
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Мануэл Фернандеш объяснил, почему не выступит в ретро-матче
14:13 · Россия. Премьер-лига
Чумич: «Было предложение от «Партизана», но я выбрал «Рубин»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ
14:10 · Россия. Премьер-лига
Семак — о возможном переходе РФС в Азию: Думаю, что в ближайшем будущем увидим много изменений в спорте
14:03 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил, согласится ли работать в медийной команде
14:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Йовича отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к нападающему «Милана» эксклюзив
13:57 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» сообщили, когда сборники вернутся в команду
13:48 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотив» с сегодняшним составом может обойтись и без Йовича»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Семак: «В ближайшем будущем увидим много изменений»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Гарре признан лучшим в «Крыльях Советов» в октябре официально
13:34 · Россия. Премьер-лига
Семак: Я продолжаю общаться с Малкомом
13:29 · Россия. Премьер-лига
Чумич: «Какие у «Рубина» планы? Закончить чемпионат в первой пятёрке»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль — о своей бурной реакции на замену в матче ЦСКА — «Спартак»: «Это совершенно нормально»
Все новости
Рекомендуем