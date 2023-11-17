Форвард «Краснодара» Кокшаров рассказал о своих задачах на этот сезон

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров рассказал о своих целях в нынешнем сезоне.

Форвард отметил, что он хочет с каждым матчем становиться лучше и лучше.

«Есть куда расти плюс еще много вещей, над которыми нужно работать. Хочется стать хорошим футболистом», - приводит слова Кокшарова «РИА Новости».

В текущем сезоне 18-летний воспитанник академии «Краснодар» принял участие в шести во всех турнирах, в основном выходя на замены, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Контракт Кокшарова с «быками» рассчитан до лета 2025 года.