Карраскаль рассказал об отношениях с Мединой после ухода из ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал о взаимоотношениях с игроком «Спартака» Хесусом Мединой после ухода из ЦСКА.

«Он мой друг, мы общаемся. То, что мы теперь играем в разных клубах — не проблема. Дружба выше этого», — приводит слова колумбийца «Чемпионат». Хорхе также отметил, что игроки остаются в хороших отношениях и на футбольном поле.

Напомним, что оба полузащитника представляли «армейцев» до лета текущего года. Карраскаль присоединился к «Динамо», а Медина стал футболистом «Спартака».