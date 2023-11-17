Кассьерра — о Санкт-Петербурге: Здесь невероятно красиво

Нападающий «Зенита» и сборной Колумбии Матео Кассьерра охарактеризовал Санкт-Петербург.

Форвард отметил, что это невероятно красивый город.

«В России я достаточное время жил в Сочи, могу утверждать, что это совершенно другой город. Мне и моей семье очень приятно жить в таком потрясающем месте, как Санкт-Петербург», - приводит слова Кассьерры Bobsoccer.ru.

Напомним, что 26-летний футболист пополнил ряды команды с берегов Невы летом 2021 года. Его соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги колумбиец принял участие в 14 играх, в которых отметился 12 забитыми мячами, тем самым являясь лучшим бомбардиром.