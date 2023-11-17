Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым выделил лучших футболистов первого круга РПЛ.

- Если говорить по персоналиям из числа футболистов, то, я думаю, отдельной похвалы заслуживает Кордоба. Видно, что он вышел на свой реальный уровень, участвуя почти во всех голевых комбинациях «Краснодара». Удивили бомбардирские способности Кассьерры. Если в прошлом чемпионате его уже списали со счетов, то в этом году с уходом Малкома он взвалил на себя бремя лидерства. Он острый наконечник, и те голы, которые он забил, говорят о том, что он нашёл себя в «Зените».

Матео Кассьерра в нынешнем чемпионате России забил за «Зенит» 12 голов в 14 матчах, а Джон Кордоба за «Краснодар» – 7 мячей в 15 встречах.