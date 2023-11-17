Акинфеев высказался о возможном назначении Черчесова в клуб РПЛ

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о потенциальном назначении Станислава Черчесова на пост рулевого одного из клубов Российской премьер-лиги.

«Хотел ли бы я, чтобы Станислав Черчесов возглавил какой-нибудь клуб РПЛ? Если его пригласят в какой-нибудь клуб, то, наверное, он усилит. А что мне хочется мало кому интересно», - поведал Акинфеев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

В настоящий момент Черчесов находится в статусе безработного. Последним местом работы российского специалиста был венгерский «Ференцварош». В чемпионате России он поработал в «Динамо», «Спартаке» и еще нескольких клубах.