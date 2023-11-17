Семак - о матче с «Краснодаром»: «В концовке «Зенит» был ближе к победе»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат поединка против «Краснодара» в рамках 15-го тура чемпионата России. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Хотелось победить, но не получилось. Однако второй тайм вышел хорошим. В концовке мы были ближе к победе. Но до первого забитого мяча шла более-менее равная игра», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

После 15 проведенных туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 30 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 32 очками находится на первой строчке.