Акинфеев подвёл итоги первого круга РПЛ для ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о результатах столичного клуба в первом круге Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что есть свои плюсы и минусы. Положительная сторона заключается в том, что «армейцы» никому не проигрывают, но и не выигрывает, а минусом является большое количество пропущенных мячей.

«Какую-то оценку давать глупо, потому что прошло всего 15 туров. Всё-таки если поднапрячься, приобрести качественных футболистов, можно и пятёрку поставить в конце апреля – начале мая», - заявил Акинфеев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

ЦСКА после 15 туров занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков.