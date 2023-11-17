Самые дорогие и эффективные россияне в РПЛ

После первой половины чемпионата РПЛ список самых дорогих футболистов возглавляют два футболиста из «Краснодара», который лидирует в турнирной таблице: Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, насколько стоимость связана с показателями российских игроков РПЛ.

Самый дорогой – вратарь!

Турнирное положение «Краснодара» прямо пропорционально тем индивидуальным результатам, которые демонстрируют лидеры и самые дорогостоящие игроки – основной голкипер клуба и национальной сборной России Матвей Сафонов, а также атакующий полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян.

Десять пропущенных мячей в пятнадцати проведенных в первом круге поединках у Матвея Сафонова. Ближайшие конкуренты («Зенит» и «Пари НН») по аналогичному показателю четырнадцать раз вынимали мяч из сетки собственных ворот.

Лидеры по праву

Эдуард Сперцян – третий в списке лучших бомбардиров РПЛ нынешнего сезона. Не получилось у него в августе с переездом в Нидерланды. И во многом благодаря этому обстоятельству «Краснодар» на первом месте. Семь забитых мячей за 15 матчей, 93% матчей в основе. Сафонова и Сперцяна в списке самых дорогих игроков в РПЛ обходит только зенитовская бразильская троица – Вендел (24,0 млн евро), Клаудиньо (20,0 млн евро) и Дуглас Сантос (18,0 млн евро).

Двадцать два на двоих

Армейские преследователи представителей Краснодарского края Фёдор Чалов и Иван Обляков были чуть менее заметными. Федор, тем не менее, отметился рядом победных и спасительных забитых мячей в ворота противника. Единственное поражение команды Сафонова и Сперцяна случилось именно после точного удара в исполнении Чалова. Всего в его исполнении было таких семь мячей против одного, забитого Иваном Обляковым. Тем не менее их общая стоимость (22 млн евро) не дотягивает до Вендела.

Спартаковец замыкает пятёрку самых дорогих

Александр Соболев замыкает пятёрку самых дорогих россиян. Его 9 млн евро скорее включают в себя прошлые заслуги. В текущем чемпионате России Александр заработал 5 очков (2 гола и 3 передачи) в 12 матчах. Форвард «Спартака» забил больше в Кубке России, где провёл только 2 матча, да ещё и скандал с главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

Эффективность пятёрки самых дорогих российских игроков РПЛ доказывает взаимосвязь между их появлением в стартовом составе и ценой (стоит только взглянуть в таблицу ниже). Кроме того, все игроки находятся в одном из лучших возрастных диапазонов. Самому младшему, Эдуарду Сперцяну – 23 года, старшему, Александру Соболеву – 26 лет. Ещё одно доказательство того, что цена зависит и от возраста.

Самые дорогие российские футболисты, выступающие в РПЛ в сезоне-2023/24

Игрок Клуб Процент матчей в основе Стоимость игрока в млн евро Матвей Сафонов «Краснодар» 100% 16,00 Эдуард Сперцян «Краснодар» 93% 15,00 Федор Чалов ЦСКА 93% 12,00 Иван Обляков ЦСКА 80% 10,00 Александр Соболев «Спартак» 67% 9,00

Константин Лицин