В «Милане» высказались о трансфере Йовича в «Локомотив»

Джеффри Монкада, занимающий пост спортивного директора «Милана», отреагировал на новость об интересе к нападающему Луке Йовичу со стороны московского «Локомотива».

«Мы никакого запроса не получали. Это неправда», - приводит слова функционера Sport24.

В текущем сезоне 25-летний сербский нападающий поучаствовал в семи поединках «россонери», в которых не отметился забитыми мячами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в восемь миллионов евро.

После 15 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 24 балла и располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице.