Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Милане» высказались о трансфере Йовича в «Локомотив»

17 Ноября 2023 • 12:01 Комментировать

Джеффри Монкада, занимающий пост спортивного директора «Милана», отреагировал на новость об интересе к нападающему Луке Йовичу со стороны московского «Локомотива».

«Мы никакого запроса не получали. Это неправда», - приводит слова функционера Sport24.

В текущем сезоне 25-летний сербский нападающий поучаствовал в семи поединках «россонери», в которых не отметился забитыми мячами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в восемь миллионов евро.

После 15 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 24 балла и располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Милан Лука Йович ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
13:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Капитан «Акрона»: Наша задача – занять первое место
12:59 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кокшаров рассказал о своих задачах на этот сезон
12:44 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль рассказал об отношениях с Мединой после ухода из ЦСКА
12:42 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра — о Санкт-Петербурге: Здесь невероятно красиво
12:32 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев высказался о возможном назначении Черчесова в клуб РПЛ
12:27 · Россия. Премьер-лига
Семак - о матче с «Краснодаром»: «В концовке «Зенит» был ближе к победе»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев подвёл итоги первого круга РПЛ для ЦСКА
12:01 · Россия. Премьер-лига
В «Милане» высказались о трансфере Йовича в «Локомотив»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «Когда вернусь в «Спартак»? Этой зимой»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «В первом круге РПЛ меня разочаровали «Ахмат» и «Сочи»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Никаких претензий к Карраскалю у меня нет»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал ключевых игроков «Краснодара»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Байрамян оценил результаты «Ростова» в чемпионате России
11:13 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Возвращение в «Локомотив» испортит Миранчуку карьеру» 1
11:05 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль раскрыл цель «Динамо» в этом сезоне РПЛ
Все новости
Рекомендуем