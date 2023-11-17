Билялетдинов: «В первом круге РПЛ меня разочаровали «Ахмат» и «Сочи»

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов назвал команды, которые его разочаровали в первом круге РПЛ.

Эксперт выделил «Ахмат» и «Сочи», отметив, что эти команды до сих пор не смогли найти свою игру. Также Билялетдинов признался, что его удивил «Краснодар», возглавляющий сейчас турнирную таблицу чемпионата России.

«Разочаровали меня в первом круге РПЛ «Ахмат» и «Сочи». Они не могут нащупать свою игру. Всё-таки 15 матчей — большая дистанция.

Удивил меня «Краснодар», который сумел сохранить своё первое место по итогам первого круга», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

После 15 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. От 15-го «Ахмата» южане отстают на два балла.