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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов: «В первом круге РПЛ меня разочаровали «Ахмат» и «Сочи»

17 Ноября 2023 • 11:41 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов назвал команды, которые его разочаровали в первом круге РПЛ.

Эксперт выделил «Ахмат» и «Сочи», отметив, что эти команды до сих пор не смогли найти свою игру. Также Билялетдинов признался, что его удивил «Краснодар», возглавляющий сейчас турнирную таблицу чемпионата России.  

«Разочаровали меня в первом круге РПЛ «Ахмат» и «Сочи». Они не могут нащупать свою игру. Всё-таки 15 матчей — большая дистанция.

Удивил меня «Краснодар», который сумел сохранить своё первое место по итогам первого круга», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

После 15 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. От 15-го «Ахмата» южане отстают на два балла.  

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