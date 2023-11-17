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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка назвал ключевых игроков «Краснодара»

17 Ноября 2023 • 11:26 Комментировать

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

В разговоре с журналистами RT специалист заявил, что по-прежнему считает «быков» атакующей командой. Личка отметил в составе команды полузащитника Александра Черникова. Он считает его одним из ключевых игроков краснодарского коллектива. Также Марцел похвалил Эдуарда Сперцяна и Никиту Кривцова.

По итогам первого круга чемпионата России «Краснодар» набрал 32 очка и лидирует в турнирной таблице. Что касается «Динамо», то «бело-голубые» с 25 баллами занимаю третью строчку.

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