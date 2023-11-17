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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Байрамян оценил результаты «Ростова» в чемпионате России

17 Ноября 2023 • 11:19 Комментировать

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о результатах своей команды в первом круге Российской премьер-лиги.

«Последние 4-5 матчей мы играли хорошо. Просто не добрали где-то очков с «Балтикой» и ЦСКА, ведя в счёте. Через кропотливый труд нужно возвращать фортуну», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

Напомним, что по итогам 15 туров чемпионата России подопечные Валерия Карпина набрали 17 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги «Ростов» на домашнем стадионе померяется силами с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Хорен Байрамян
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