Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Возвращение в «Локомотив» испортит Миранчуку карьеру»

17 Ноября 2023 • 11:13 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении в московский клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов взять 28-летнего футболиста в аренду. По мнению Смородской, такой переход может навредить карьере Миранчука.

«Думаю, Лёша в «Локомотив» не поедет. Это неправильный шаг. Это испортит его карьеру», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» шесть матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Ольга Смородская Алексей Миранчук ещё теги

Новости по матчу

16 Ноября
19:20
Пименов: Пиняев может превратиться в звезду европейского масштаба
13:50
Селюк: «Слуцкий пользуется Дзюбой и зарабатывает на этом» 1
15 Ноября
19:16
Мостовой выделил лучших тренеров РПЛ
18:31
​Булыкин оценил перспективы «Локомотива»
14:13
Андрей Мостовой — о возможной драке Дзюбы с Пиняевым: «В «Зените» такое случалось»
11:20
Карпукас считает, что «Локомотив» способен завершить сезон в тройке призёров
09:59
Дзюба: «Я думаю, что на 100% компьютерные игры помогают развитию людей»
09:22
Вайсс: «Мне интересен чемпионат России»
14 Ноября
23:02
Пономарёв: «Не думаю, что Дзюба совсем чокнулся» 1
20:00
Непомнящий предположил, из-за чего могли поконфликтовать Дзюба и Пиняев 1
15:34
Смородская: «Подозреваю, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым был»
13 Ноября
23:32
Первак: «Ждал от Дзюбы большего»
20:10
Вера: «Локомотив» с лета ведёт переговоры о моём трансфере
19:33
Агент рассказал о состоянии Баринова
16:42
Названа лучшая связка игроков первого круга РПЛ
12 Ноября
22:30
Джикия скоро приступит к тренировкам в общей группе
18:10
Карпукас: «В своей карьере я вижу два пути: «Локомотив» в России или какой-либо европейский клуб»
13:23
У Глушенкова - 16 голевых действий за «Локомотив» с начала года, больше – только у одного игрока
11:48
Игрок «Крыльев Советов» Ежов: «Если останемся высоко и в конце сезона, будет прекрасно»
11 Ноября
18:36
Тикнизян не сыграет против «Крыльев Советов»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ЮвиК
17 Ноября 2023 в 11:57
Так он уже свою карьеру испортил) уехал полировать лавки.
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
13:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Капитан «Акрона»: Наша задача – занять первое место
12:59 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кокшаров рассказал о своих задачах на этот сезон
12:44 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль рассказал об отношениях с Мединой после ухода из ЦСКА
12:42 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра — о Санкт-Петербурге: Здесь невероятно красиво
12:32 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев высказался о возможном назначении Черчесова в клуб РПЛ
12:27 · Россия. Премьер-лига
Семак - о матче с «Краснодаром»: «В концовке «Зенит» был ближе к победе»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев подвёл итоги первого круга РПЛ для ЦСКА
12:01 · Россия. Премьер-лига
В «Милане» высказались о трансфере Йовича в «Локомотив»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «Когда вернусь в «Спартак»? Этой зимой»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «В первом круге РПЛ меня разочаровали «Ахмат» и «Сочи»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Никаких претензий к Карраскалю у меня нет»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал ключевых игроков «Краснодара»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Байрамян оценил результаты «Ростова» в чемпионате России
11:13 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Возвращение в «Локомотив» испортит Миранчуку карьеру» 1
11:05 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль раскрыл цель «Динамо» в этом сезоне РПЛ
Все новости
Рекомендуем