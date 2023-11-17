Смородская: «Возвращение в «Локомотив» испортит Миранчуку карьеру»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении в московский клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов взять 28-летнего футболиста в аренду. По мнению Смородской, такой переход может навредить карьере Миранчука.

«Думаю, Лёша в «Локомотив» не поедет. Это неправильный шаг. Это испортит его карьеру», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» шесть матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.