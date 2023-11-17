Карраскаль раскрыл цель «Динамо» в этом сезоне РПЛ

Хавбек столичного «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался относительно шансов «бело-голубых» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Это наша цель. Если мы улучшим некоторые моменты, укрепим победный менталитет, то сможем бороться за самые высокие места. Постараемся вклиниться в борьбу «Краснодара» и «Зенита», - передает слова колумбийского полузащитника «Чемпионат».

После первого круга чемпионата России «Динамо» набрало 25 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков.