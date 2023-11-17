Бывший нападающий «Локомоитва» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что уход полузащитника «Зенита» Клаудиньо не станет катастрофичным для команды.

Ранее бразильские СМИ сообщили об интересе «Фламенго» к Клаудиньо.

«Я думаю, нужно будет снова время для стабилизации ситуации в «Зените», как это было с уходом Малкома. Сейчас ситуация в команде устаканилась, и сейчас мы видим, что «Зенит» борется за первое место. В этом плане, думаю, уход футболиста отразится на команде, но для этого есть перерыв, чтобы подготовиться, сделать трансферы и чтобы провести вторую части сезона хорошо и снова стать чемпионом», — сказал Булыкин.