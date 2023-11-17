Карраскаль: «В ЦСКА разногласия были только с одним человеком»

Бывший полузащитник московского ЦСКА, а ныне игрок «Динамо» Хорхе Карраскаль, высказался о расставании с «армейским» клубом.

«Разногласия были только с одним человеком. С игроками и персоналом ничего такого не было. Я искал место с хорошей атмосферой, где я был бы действительно нужен», - приводятся слова колумбийского футболиста на страницах «Чемпионата».

Карраскаль перешел в «Динамо» минувшим летом, подписав четырехлетнее трудовое соглашение. В текущем сезоне колумбиец провел восемь матчей в РПЛ без голевых действий.

По итогам 15 туров «бело-голубые» располагаются на третьем месте в турнирной таблице.