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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА сообщили, когда ждать возвращения Мухина на поле

17 Ноября 2023 • 10:25 Комментировать

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался относительно того, когда стоит ждать возвращения полузащитника Максима Мухина на поле. Игрок получил травму крестообразных связок колена.

«Мухин на следующей неделе вернется в Москву, восстановление идет по плану. Возвращения на поле стоит ждать не раньше мая», - приводит слова Безуглова ТАСС.

Напомним, что Мухин травмировался во время поединка против казанского «Рубина» в рамках 12-го тура чемпионата России.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 поединков за «армейцев», в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

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ЦСКА Москва Эдуард Безуглов Максим Мухин ещё теги
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