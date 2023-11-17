В ЦСКА сообщили, когда ждать возвращения Мухина на поле

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался относительно того, когда стоит ждать возвращения полузащитника Максима Мухина на поле. Игрок получил травму крестообразных связок колена.

«Мухин на следующей неделе вернется в Москву, восстановление идет по плану. Возвращения на поле стоит ждать не раньше мая», - приводит слова Безуглова ТАСС.

Напомним, что Мухин травмировался во время поединка против казанского «Рубина» в рамках 12-го тура чемпионата России.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 поединков за «армейцев», в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.