Дьяков: «Все ждут, что Пиняеев будет феерить, как Месси и Роналду»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что на игрока «Локомотива» Сергеева Пиняева возлагаются слишком большие надежды.

«На Пиняева возлагаются слишком большие надежды, и на него слишком пристальное внимание со стороны журналистов. Кто-то может сказать, что он пока не очень хорош, но Сергей слишком молод. У него всё впереди, просто к нему слишком завышенные ожидания. Все ждут, что он будет феерить, как Месси и Роналду, забивать кучу голов и раздавать передачи. Ему надо время, Пиняев всё равно реализует свой потенциал, который у него есть», — сказал Дьяков.

19-летний Пиняев защищает цвета «Локомотива» с января 2023 года. За это время футболист сыграл за «железнодорожников» 33 матча во всех турнирах, отметился тремя голами и отдал столько же результативных передач.

Контракт с «Локомотивом» у Пиняева рассчитан до зимы 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 8 млн евро.