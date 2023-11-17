Тренер «Чайки» Семшов: «Я не могу заставить футболиста действовать более нагло»

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов поделился впечатлениями от своей работы.

Специалист выразил мнение, что в неудачах команды обычно виноват не только тренер, но и футболисты, допускающие ошибки на поле. Семшов отметил, что зачастую различные специалисты относятся к тренерам несправедливо, при этом взяв ответственность за игру команды на себя.

«У меня есть фраза для себя: «Если хочешь попрощаться со своим здоровьем, иди в тренеры».

Я не могу выйти и сыграть, когда нужно два касания, а футболист играет в одно. Да, моя задача его направить, научить. Но я не могу заставить футболиста ментально более нагло действовать», — цитирует Семшова сайт Второй лиги.

Напомним, после 18 матчей текущего сезона «Чайка» расположилась на шестом месте в своей группе, набрав 23 очка.