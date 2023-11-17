Воспитанник «Спартака» Зорин: «Лидеры чемпионата Беларуси не затерялись бы в РПЛ»

Хавбек московского «Спартака» Даниил Зорин, ныне выступающий на правах аренды за минское «Динамо», поделился мнением об уровне футбола в чемпионате Беларуси.

«Хороший уровень: те команды, что идут вверху таблицы высокого уровня. Думаю, они могли бы спокойно играть в РПЛ. Точно бы не затерялись. Да и остальные тоже могут дать бой», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Зорин пополнил ряды минского коллектива летом этого года. Арендное соглашение между сторонами рассчитано до декабря. В договоре не прописан пункт о праве выкупа 19-летнего исполнителя.