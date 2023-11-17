Лещук оценил результат «Динамо» в первом круге РПЛ

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о выступлении своей команды в первом круге нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Ещё 15 игр впереди. Всё может измениться. То, что закончили первый круг в тройке, - это лучше, чем мы бы шли на пятом-шестом месте. В целом неплохой промежуточный результат», - приводит слова вратаря «Чемпионат».

После 15 туров чемпионата России лидером является «Краснодар», который набрал 32 балла. На второй позиции располагается петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает «Динамо», в активе которого 25 баллов. Такое же количество очков у «Крыльев Советов» и ЦСКА.