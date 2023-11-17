Карраскаль готов рассмотреть предложение из Испании или Италии

Хавбек московского «Динамо» Хорхе Карраскаль, перешедший в стан «бело-голубых» из ЦСКА, ответил на вопрос о потенциальном трансфере в европейский клуб.

«Если поступит предложение от клуба, выступающего в Лиге Европы или Лиге чемпионов, например, из Испании или Италии, я бы его рассмотрел. Это моя мечта, как и любого футболиста», - передает слова колумбийского полузащитника «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 25-летний хавбек провел восемь матчей без голевых действий.

По итогам 15 туров Премьер-лиги «армейцы» набрали 25 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.